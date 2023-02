Comparte

Con tan solo una hora de espectáculo, la cantante Tini Stoessel emocionó hasta las lágrimas al público del Festival de Viña del Mar. Sin embargo, un particular fanático robó toda su atención, al punto que la compositora se sentó en el escenario para escucharlo cantar.

Se trata de Agustín Gaete, quien en conversación con "Tu Día", reveló cómo logró compartir ese único momento con la ex protagonista de la serie "Violetta".

"Yo estaba en galería y corrí para agarrar el mejor puesto", comenzó contando el joven. En eso, un periodista se me acercó y preguntó si conocía los bailes de Tini y le dije ¡Obvio que sí!", explicó.

Mientras cantaba y bailaba, la trasandina se acercó al fanático, quien se encontraba próximo al escenario. "Ella se acercó a mí y yo estaba lleno de lágrimas. Canté, vi su cara (de emoción) y dije ‘la hice’", comentó con una sonrisa.

"No lo podía asimilar. Mi hermana, quien me fue a buscar, me dijo que mi mamá se puso a saltar. A ella la tengo chata, bailo todo el día sus canciones", agregó entre risas.

Además, el fanático de la cantante reveló que la sigue desde básica, cuando ella protagonizaba la serie "Violetta". Incluso, comentó que ese día usó un vestuario rosado en su honor.

"Yo diseñé el peto y los pantalones, pero mi mamá los confeccionó, yo sólo ayude a descoserla", explicó Agustín. "Te amo mamá, gracias por todo", agregó emocionado antes de finalizar el matinal.