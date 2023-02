Comparte

Compleja fue la jornada que experimentó Belén Mora en horas de la madrugada de hoy, tras presentarse en la Quinta Vergara, donde no encantó del todo al público, luego de que recibiera pifias con su rutina.

Aún así, la ex "Morandé con Compañía" logró llevarse una Gaviota de Plata a su hogar y, tras la presentación, señaló que estaba contenta con el resultado.

Hoy, a poco más de 8 horas de su presentación, la humorista compartió una nueva publicación en su cuenta de Instagram, donde reflexionó sobre el evento que vivió.

"Elegí la comedia como oficio. Me encanta esa adrenalina que se siente antes de subirse al escenario, eso de estar parada en una barra y hacer equilibrio, pero que siempre este el riesgo de que te caigas", inició comentando en la publicación de Instagram.

Luego continuó: "Anoche pisé el escenario más importante de Latinoamérica. Y lo disfruté desde el primer momento. Y me vuelvo a Santiago con el más lindo de los recuerdos, con una gaviota que me gane después de 40 minutos de hacer reír a la quinta".

Aún así, reconoció: "DESPUÉS QUEDÓ LA CAGA ESO SÍ jajajajajajajaj, me pifiaron con ganas, y me di el tiempo de escuchar esas pifias para que nunca se me olvide ese momento. Pero asi es la comedia. Y puta que me gusta esta wea! Nos vemos en Marzo con nueva rutina!!!!!!", cerrando el texto con el hashtag "#ensaladaql".

Aquí puedes ver la publicación: