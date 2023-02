Comparte

67 minutos fue lo que estuvo Belén Mora sobre el escenario, donde si bien hubo momentos de risas, también se dejaron escuchar las primeras pifias del Festival de Viña del Mar 2023.

A pesar de los abucheos, la ex "Morandé con Compañía" logró obtener una gaviota de plata, y tras su show se mostró contenta. "Estoy feliz de haber cumplido un sueño", expresó en reiteradas oportunidades.

En medio de un complejo momento que vivía sobre el escenario, los animadores incitaron al público para que pidieran la Gaviota de Plata. Misma situación ocurriría con la de Oro, la cual si no hubiera sido interrumpida por Belén Mora, se la habría llevado, pero explicó quería ganársela.

Finalmente, este anhelo no ocurrió, y tras la ola de pifias, abandonó el escenario. Respecto a por qué continuó intentándolo a pesar del recibimiento que obtuvo de la Quinta Vergara, fue lo que respondió en conversación con LUN.

"Hubo pifias desde antes. No fue un error (quedarme) porque decidí escuchar al público. Uno trabaja para ellos, su opinión es la que vale y se estaban expresando. No fue la manera ideal que a mí me hubiese gustado que se expresaran (…) Aunque la mayoría estaba pifiando, había muchos que me estaban pidiendo que siguiera, por eso seguí", aseguró la comediante.

"Cumplí un sueño"

En la conferencia de prensa, periodistas le preguntaron por qué repitió la misma rutina que usó en Limache hace una semana, la cual también recibió abucheos.

"Allí me pifió un grupo de 30 personas y luego de esas pifias, la gente me aplaudió a rabiar. Fue una excelente noche. Hubiese sido irresponsable cambiar la rutina a una semana del festival. Creo que uno tiene que estar confiada en su trabajo", explicó.

A pesar de este punto gris, Mora sostuvo: "Me siento bien, me siento bacán, cumplí un sueño, habría sido maravilloso ahora tener dos Gaviotas, pero tengo una que me gané de manera válida y el público la pidió. Ahora quiero celebrar con mi equipo, lo dimos todo, estoy orgullosa".