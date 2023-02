Comparte

El turno en el humor en la tercera noche del Festival de Viña 2023 fue de Belén Mora, quien fue la primera comediante en recibir pifias por parte del público de la Quinta Vergara.

De todos modos, pudo terminar su rutina y se llevó la gaviota de plata, aunque intentó también llevarse la de otro, fracasó. "Aunque la mayoría haya estado pifiando, había muchos que me pidieron que siguiera y por ellos seguí", dijo.

"Me siento bien, me siento bacán, cumpli un sueño, habría sido maravilloso ahora tener dos gaviotas pero tengo una que me gané de manera válida y el público me la pidió", aseveró.

Revisa la rutina de Belén Mora en el Festival de Viña 2023: