Ignacia Michelson afirmó que Marcianeke la salvó de un intento de encerrona que vivieron en la medianoche del martes en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana.

En conversación con Las Últimas Noticias, relató que cerca de cinco delincuentes llegaron a las afueras de un edificio donde vive una de sus amigas.

"Estuvimos esperando como siete minutos y se nos cruza un auto súper chiquitito, color gris, con cinco tipos encapuchados y con pistolas. Nos dicen ‘bájense del auto’. Yo me estaba bajando cuando el Mati me dijo ‘no, no, no’. Se tiró para atrás y siguió. Ahí los tipos se fueron", señaló la influencer.

Afortunadamente, el atraco no pasó a mayores, esto gracias a la acción y la contención de Marcianeke, quien contuvo a Michelson en un tenso momento.

"Yo estaba en shock. El Mati estaba demasiado tranquilo, muy relajado. Aparte íbamos con una amiga, así que nos estuvo calmando a las dos, así que súper bien", añadió la mujer.

Además, resaltó los "nervios de acero" del cantante: "Se fue muy tranqui. Dijo que le había pasado una vez y que ya no le da tanto miedo. Sabía cómo manejar la situación".

Por último, Ignacia Michelson recalcó que "es mi héroe. “Actuó muy bien, muy valiente. Calmando toda la situación, calmando a mi amiga, a mí. Estuvo súper bien. Hablamos el tema después y él siempre estuvo tratando de calmarnos, de decirnos que no pasó nada".