Consolidada se encuentra la dupla de Priscilla Vargas y José Luis Repenning en "Tu Día" de Canal 13, donde arribaron hace un par de meses, dejando una extensa carrera en Mega.

Fue en este sentido donde la conductora del matinal se emocionó hasta las lágrimas, hecho que se dio en el marco una conversación sobre Repenning y su título como Embajador de Viña.

En este sentido, Vargas relató que su colega lo llamó en horas de la madrugada para compartir esta alegre noticia: "Me dijo ‘yo te quiero agradecer, porque yo creo que si no fuera por ti, yo no estaría viviendo esto", sinceró.

"Salimos de la burbuja"

Y este relato llevó a que la comunicadora profundizara su reflexión: "No solo que él sea embajador, es la decisión de haberme venido a Canal 13, y cómo se fueron dando las cosas. Yo siento que el trabajo que hemos hecho en Tu Día, desde octubre, se corona con esta gran semana que ha sido un regalo para los chilenos".

"Yo le dije a Repe: ‘Florecen todos tus talentos, eres un hombre tan versátil. ¡Qué bueno que salimos de la burbuja en la que estuvimos 20 años!", añadió luego.

Tras esto, en medio de su emoción que terminó en lágrimas, explicó que "es llorar de felicidad, la gente es demasiado cariñosa".

Finalmente, señaló que "nosotros estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort", realzando que, cambiarse de canal, fue una buena decisión.