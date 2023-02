Comparte

Polémica se produjo en el cierre del Festival de Viña del Mar 2023, durante la última noche donde se presentó el músico Polimá WestCoast.

Durante su show sumó a otros reconocidos artistas musicales, como Pablo Chill-E, con quien interpretó "My Blood".

Sin embargo, los televidentes evidenciaron un importante problema: no se escuchaba el audio de Pablo Chill-E.

En este sentido, el músico urbano realizó un duro descargo a través de sus redes sociales, criticando en principal al equipo de Polimá WestCoast.

"Malayas ctm me silenciaron de pana. @richboywest eres mi amigo y te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu equipo es una mierda", repasó de inicio.

Luego continuó: "No pienso mal de ti pero dudo que haya sido un error técnico si ensayamos cualquier veces y cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono. No saco música hace años y aún así intentan opacarme jajajaja, bonita".

Tras esto, en una nueva historia, continuó: "No fue culpa del Poli, tampoco del Festival. Para que sepan, fue culpa del equipo de sonido del artista. Lamentable, me siento ultra pasao a llevar, pero na k hacer, solo decirles la verdad. Y se supone k son ‘profesionales’".