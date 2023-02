Comparte

Durante la jornada de hoy, el matinal "Contigo en la Mañana" de CHV comentó la rutina exitosa que logró el comediante Fabrizio Copano en el Festival de Viña del Mar 2023, donde repasó a varios rostros famosos y políticos.

En este sentido, la conductora Monserrat Álvarez lanzó un inesperado comentario, donde criticó uno de los chistes que lanzó el comediante, el cual apuntó al Presidente Gabriel Boric.

"El chiste que me pareció un poco desubicado es cuando él dice que si hay una guerra, en el fondo al Presidente nadie lo va a tomar en serio", inició señalando la comunicadora.

No obstante, el conductor del programa tuvo una opinión distinta: "¿Por qué al Presidente no y a Pailita sí lo puede agarrar para el leseo?".

Tras esto, Monse fundamentó: "Yo creo en las instituciones republicanas, creo que hay que resguardar la democracia y Pailita con la democracia no tiene nada que ver".

"Que eres arribista"

Esto llevó a que los conductores protagonizaran un pequeño cruce: "En Estados Unidos te agarran para el leseo a todos los presidentes", explicó Rodríguez, mientras que Álvarez sostuvo que "nosotros estamos en una situación".

Aún así, JC Rodríguez continuó: "En la comedia gringa…", palabras que fueron interrumpidas por Álvarez, quien lo catalogó: "Ay, que eres arribista, Julio".

El adjetivo molestó a Rodríguez, quien le pidió explicaciones y que argumentara "por qué" lo llamó así, ante lo cual Álvarez explicó: "Es que nunca he estado en farándula y a veces digo cosas desubicadas para entrar en polémica. No me sigai tanto, Julio, a veces me equivoco".

Finalmente, JC Rodríguez le puso paños fríos a la situación y explicó su mirada: "Lo que estoy tratando de decir es que Fabrizio hace una cuestión muy gringa".