Una antigua fotografía del cantante Chayanne se hizo viral en Twitter, la cual fue publicada por una fanática chilena.

Todo comenzó cuando el artista se refirió a una tendencia que se estaba generando en las redes sociales, donde la gente comparte fotografías de almohadas con su rostro estampado.

"He visto que subieron muchos memes con esta almohada. ¿Quién la tiene? manden su foto con la suya", escribió el intérprete en su cuenta de Twitter.

Tras esto, sus seguidores comenzaron a publicar imágenes junto a sus cojines desde distintos lugares.

Fue en este contexto que una fotografía llamó la atención y fue la publicada por Jocelyn Corada, quien subió un registro del año 1996.

La usuaria aseguró que es "el mejor recuerdo" que tiene de él. "Haberme encontrado en la playa con Chayanne en 1996, a mis 23 años, inolvidable".

"Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales, así que guardada como hueso de santo", añadió.

La imagen causó diversas reacciones entre los fanáticos del artista, quienes se sorprendieron con la "ajustada" prenda que Chayanne traía puesta.

Revisa la publicación acá: