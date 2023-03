Comparte

Un emotivo momento fue el que vivió este miércoles el animador Julio César Rodríguez, luego de que fuera sorprendido por una fanática.

El comunicador explicó en sus redes sociales que todo sucedió mientras caminaba por Providencia, llegando a su lugar de trabajo.

En ese momento, una mujer de 92 años le gritó desde el cuarto piso de un edificio, asegurando que lo veía por la televisión todas las mañanas, y le preguntó si podía sacarse una fotografía con él.

La petición fue bien recibida por Julio César, quien no dudó en subir hasta su departamento para conocer a su seguidora.

"Hoy me pasó algo hermoso. Caminaba por Providencia llegando a la radio y una señora de 92 años me gritó del cuarto piso de un edificio", relató en su cuenta de Instagram.

"Me dijo que me veía en las mañanas y en internet jajajajaj. Me preguntó si podía subir a tomarme una foto con ella… y sí subí. Esta es la señora Luisa Vidal. ¡Un momento para no olvidar!", agregó Rodríguez en la red social, donde publicó la imagen de su encuentro.

