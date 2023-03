Comparte

La periodista Francisca Reyes fue desvinculada del matinal "Mucho Gusto" luego de permanecer por 11 años en el canal y entregó sensibles palabras en su despedida.

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora publicó un emotivo video de sus mejores momentos en el espacio televisivo, el que acompañó con un extenso mensaje.

"Llegó el día de cerrar un ciclo en el lugar que fue por 11 años mi segundo hogar", comenzó expresando.

"Me voy agradecida, tranquila y feliz, lo di todo y más, me quedo con ese Mucho Gusto que me dio la posibilidad de hacer todo, estuve en pantalla mucho tiempo, emocionando a la gente con diversas secciones que pasaban de la risa al llanto. Agradezco la solidaridad de mis compañeros que participaron en cada uno de esos momentos", continuó.

Tras esto, reflexionó y aseguró que "fueron años de puro aprendizaje y crecimiento. Llegué como periodista y me voy como subeditora, este cargo me permitió explotar al máximo mis capacidades de proponer nuevas cosas, crear, jugar".

"Me llevo varios check en mi paso por Mega, desde haber dirigido una matinatón completa a haber sido una de las primeras en realizar coberturas en directo desde el extranjero con señal satelital, por la muerte de Cerati", recordó Reyes.

Salida del matinal

En cuanto a su desvinculación, reconoció que "lo veía venir, la vida te va mostrando el camino para decir adiós, hay que aprender a ver las señales".

Eso sí, dijo que "estoy súper abierta a que vengan cosas nuevas, dispuesta a enfrentar nuevos desafíos, por ahora, me dedicaré al gran proyecto que va viento en popa con mi pablote y se llama Agencia Inmobiliaria Alcántara".

Posteriormente, y en otra publicación, la periodista aseguró que "esta es la última foto que subo, porque una no va andar na lloriqueando por la vida jajaj. La subo solo porque es muy de despedida y aparece mi equipo que llevo en el corazón. Tremendos profesionales", comentó.