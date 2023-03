Comparte

La influencer Catalina Salazar, mejor conocida en las redes sociales como ‘ICata‘, sorprendió en las plataformas digitales con un radical cambio de look.

Fue en la plataforma de Instagram donde la también periodista enseñó su nuevo look, luego de que se cortara el pelo ella misma.

La influencer, en conversación con Las Últimas Noticias, repasó este cambio, señalando que tener el cabello largo es "mucho atado" a la hora de peinarse, señalando además que no quiso ir a una peluquería por malas experiencias previas.

"Siento que les da miedo cortarte mucho el pelo. Nunca me dejaban conforme, por eso me lo corté yo. Me hice dos trencitas y lo corté. Ni siquiera me lo retoqué", explicó en conversación con el medio.

Uno de los aspectos que destacó, es la intención de lo que tiene pensando hacer con su cabello: "Me gustaría donarlo. En el hospital Regional de Temuco, en la parte de oncología, hay unas chicas que hacen pelucas", relató.

"Siempre pensé en donar mi pelo"

En esta misma línea, la influencer profundizó en por qué anhela donar su cabello, desclasificando que "el año pasado una prima mía falleció de cáncer de mamas y es muy complicado el acceso a pelucas. Son súper caras. Así que siempre pensé en donar mi pelo. No sé si es candidato, pero voy a investigar cuando vuelva de vacaciones".

Por último, invitó a que las personas se sumaran a esta positiva iniciativa: "Me encantaría donar. Motivo a la gente a que también lo haga. Era la idea poder ayudar a los pacientes de oncología. Yo espero que algo se pueda hacer con lo que me saqué. Pero sí o sí lo quiero donar. Ojalá sea útil", cerró.

