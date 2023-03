Comparte

En un nuevo capítulo de "Las Indomables", Patricia Maldonado volvió a repasar a los artistas que pasaron por el Festival de Viña del Mar 2023.

Fue en este sentido donde la ex "Mucho Gusto" se refirió en específico a la rutina de Belén Mora, quien recibió pifias durante su show.

"Qué hue.. más rara. Yo me quería morir. Me imagino que con lo que pagaron se tendrá que ir del país, porque ella dijo ‘me voy del país si gana el Rechazo, no tengo nada más que hacer", repasó de inicio.

Luego añadió: "Y fue al ‘Festival facho’ y clarito dijo ‘me paso las pifias por la ra..’. Tal cual. Y le pagan 25 palos. Yo me imagino que con los 25 palos se tiene que ir".

Si bien Catalina Pulido señaló que le pagaron 70 millones, Maldonado fue enfática al señalar que a ningún humorista nacional le pagaron esa cantidad. "No, no hay 70 palos para ningún humorista chileno", afirmó Maldonado.