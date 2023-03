Comparte

El comediante Toto Acuña, pareja de la humorista Belén Mora, realizó un especial post dedicado a ella, donde la defendió de las críticas que ha realizado en el último tiempo, tras su presentación en el Festival de Viña del Mar 2023.

En la imagen la pareja aparece abrazada, y Acuña le da beso en el registro. "All you need is love. Love is in the air. The power of love" (Todo lo que necesitas es amor. El amor está en el aire. El poder del amor), inició redactando.

Luego deslizó su crítica contra los detractores de Mora: "Todas las que quieran. A disfrutar la vida. Se les extraña. Activaré los comentarios cuando los que no tienen esto se cansen de tirar su miseria al mundo. Cariños a tod@s. Te amamos Belén Mora".

Recordemos que Mora participó en el Festival de Viña del Mar 2023, donde no logró conquistar al público. Si bien logró llevarse la Gaviota de Plata a su hogar, su presentación terminó en pifias, que la obligaron a finalizar su rutina de manera prematura.

Aquí puedes ver la publicación que compartió Toto Acuña: