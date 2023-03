Comparte

Críticas fue las que recibió el conductor José Luis Repenning, luego de que realizara una inesperada imitación a la diputada Maite Orsini, debido a la polémica con Carabineros, Jorge Valdivia y Maite Orsini.

Fue en el matinal de Canal 13 donde el conductor comentó la situación que enfrenta la parlamentaria, la cual señalaba que su llamado a Carabineros por la detención de Valdivia fue para defender la institución.

"Si me llama un amigo porque tiene mi teléfono… ya, yo soy Maite Orsini… y me llama un amigo. Yo no tengo idea si es más que amigo o no, pero me llama y me dice ‘Repe compadre me acaban de detener por un asunto de violencia intrafamiliar, violaron mis derechos fundamentales, fue una pésima detención’, y yo le digo ‘ya, gracias, pucha que lata compadre, no te preocupes, que estés muy bien, chao", señaló el comunicador, imitando a la diputada de Revolución Democrática.

"Yo no soy tan hueón"

Luego continuó: "Es eso o mi amigo es super conocido, esto le puede afectar a Carabineros de Chile como institución. Dios santo, ¿qué voy a hacer en pos de la institución más valorada del país?. Voy a tomar mi teléfono y voy a llamar a la generala de Derechos Humanos para advertirle que hubo un procedimiento que puede poner en riesgo la integridad absoluta de Carabineros de Chile".

Finalmente, el exMega sostuvo que "eso fue lo que dijo que hizo", sumando: "yo no soy tan hueón".

Su performance fue duramente criticada en las redes sociales, donde lo tildaron de "patético" y "periodista sin ética".

