A días que se confirmara a Daniela Aránguiz como la nueva integrante del Café Concert junto a Patricia Maldonado, se confirmó que Raquel Argandoña habría renunciado a "Las Indomables", generando una ola de comentarios.

Si bien la comunicadora tuvo una positiva temporada con Patricia Maldonado y el periodista Manu González, recientemente habría tomado la decisión de dar un paso al costado, donde la principal teoría sería que la incorporación de Daniela Aránguiz generó su salida.

Y fue en el propio programa "Zona de Estrellas", donde le consultaron respecto a qué tan cierto era esta teoría.

"Me hubiera encantado trabajar contigo Raquel, para mí eres una ídola, una seca, una mujer que tiene un montón de experiencia. Pero que pena si fuera por mí tu decisión, me daría mucha pena", expresó Aránguiz, sin revelar si la salida se debió a ella.

El motivo por el que dio un paso al costado

Sin embargo, Aránguiz luego reveló que le había escrito a Raquel Argandoña vía WhatsApp, para conocer si su salida se debía a ella.

Ante esto, la ex "Bienvenidos aclaró: "Nada que ver tú, simplemente estoy priorizando mi trabajo, tengo muchos viajes pendientes y con lo que me pasó me estoy replanteando".

Las palabras de Argandoña aluden al episodio que experimentó hace unos días en su hogar, donde se encontraba sola, y se atoró con un trozo de pollo, lo que provocó que según ella, casi perdiera la vida.

Esta situación habría hecho que cambiara su forma de ver las cosas y se encontraría en búsqueda de tener más tiempo para ella misma.