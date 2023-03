Comparte

Daniel Haroldo Fica Roa, más conocido como Bombo Fica, se refirió a lo expuesto por Óscar Gangas, quien lo mencionó tras el conflicto entre Claudio Reyes y Jajá Calderón, el cual acabó a los golpes entre los cómicos.

"Yo no he estado nunca ahí, ni comparto con ese grupo, así que imposible que haya salido algo así. Yo no sé de dónde sacó eso Óscar (Gangas)", remarcó en conversación con La Hora.

En esa línea, el oriundo de Purén precisó que "yo no necesito vocerías de nadie, y de partida no me interesa este tipo de problemas, como digo y repito, yo no pertenezco a ese grupo de amigos que van a jugar ahí".

Luego, indicó que "yo no sé que pasó, yo no le ando ofreciendo combos a nadie. Todo lo contrario, quiero que la paz vuelva a este país".

El "palo" de Bombo Fica a Óscar Gangas

Sobre este punto, el humorista fue enfático: "Esto quizás es para aparecer en las noticias, y si yo tengo que decirle algo a alguien, lo llamo o lo hago personalmente, yo no necesito vocería de nadie, menos de Óscar Gangas. ¿Quién es Óscar Gangas?".

Consultado por lo que expresó Gangas en un programa de televisión, aseguró que "esto es la realidad de este país, aquí cualquiera dice cualquier cosa y aparecen los medios dándole una caja de resonancia".

"Seguramente quizás mi nombre vende más y por eso hablaron, pero si yo tengo que decirle algo al señor Reyes, se lo diré en su cara", complementó Fica.

Por último, concluyó que "de verdad que todo este problema no me importa, me preocupan más los relojes de Parived".