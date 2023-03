Comparte

La trasandina Rocío Marengo fue la última participante eliminada del programa "Aquí se baila" de Canal 13, sorprendiendo a todos luego de que señalara que aquella participación, sería su último paso por la TV, anunciando así su retiro.

Si bien no entregó mayor detalle del porqué dejará su vida televisiva, lo cierto es que hace bastante tiempo que tiene una meta sin cumplir: convertirse en madre.

La comunicadora de 42 años hace bastante tiempo que busca traer una vida al mundo, sufriendo incluso un fracaso de una inseminación artificial, la cual se dio en medio de su separación con el empresario argentino Eduardo Fort.

"Me retiro, es mi último proyecto"

Sin embargo, la ruptura poco duró, pues medios trasandinos confirmaron la reconciliación de ambos, la cual se alinea con su cierre a proyectos televisivos, para dedicarse a la familia y convertirse en madre.

"Me voy feliz. Me retiro, es mi último proyecto. Al menos (me tomaré) año sabático, me voy a vivir a Miami. Estaba esperando esta despedida acá", fue parte de lo que expresó en el programa de la exseñal católica, lo cual confirmó LUN.

En la misma línea, agradeció y confirmó su decisión: "La experiencia (en el programa) fue increíble, la pasé bárbaro, aprendí un montón de mis compañeros que son rebuenos bailarines. Y sí, dije que me iba a tomar un año sabático".

"Yo hace mucho tiempo, en mis últimos proyectos pensaba ‘éste es el último’. Pero bueno, sabía que Aquí Se Baila si iba a ser el último. Tengo ganas de ser mamá, que ojalá se me dé", relató.

Por último, expresó: "La experiencia (en el programa) fue increíble, la pasé bárbaro, aprendí un montón de mis compañeros que son rebuenos bailarines. Y sí, dije que me iba a tomar un año sabático".