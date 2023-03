Comparte

Catalina Pulido se sumó a las críticas en contra de Belén Mora, quien según ella, la comediante no realizó una autocrítica a la bullada rutina que realizó en el Festival de Viña 2023.

"Fue muy hipócrita. Tiene el mismo mal de la Jani Dueñas porque nunca hizo su mea culpa, realmente no gustó porque era fome, yo me acuerdo que en esa época yo trabajaba en un matinal, entonces tenía que verme todos los días el Festival de Viña, era parte de la pega y la verdad es que como había salido el fenómeno Natalia Valdebenito, que fue una rutina entretenida, llega la Jani Dueñas y dije ‘ya, la va a hacer bien’. Resulta que me escondí bajo la cama, sentía pudor y vergüenza", comenzó señalando en "Las Indomables".

En esa línea, la opinóloga indicó que "y esta mujer (Belén Mora), pensé que iba a ser un poquito más humilde".

Y ahí, no se guardó nada en contra de Belenaza: "Me da rabia cuando no hacen autocrítica. Encuentro que hay que ser muy cara de nalga de que no sepa. Dijo: ‘voy a revisar la rutina’, luego dijo que era una rutina que tenía lista del 2019. Francamente ¿De verdad eres tan pajera que no puedes hacer en cuatro años una rutina nueva?".

Catalina Pulido ahondó en la "rutina fome" de Mora

Después, la actriz agregó que "de la cantidad de actualidad que hay en cuatro años, la cantidad de cosas que pasaron en el país y estás diciendo que tienes una rutina que era enferma de fome".

Asimismo, profundizó en el dinero que recibió por su discreta rutina. "Me parece poco profesional, si a mi me llaman para el Festival de Viña y me dicen que me van a pagar 40 millones de pesos para subir al escenario, yo tendría el respeto, porque es mi trabajo y me están pagando mi servicio, de tener el profesionalismo para hacer una buena rutina", dijo.

Finalmente, remató que "a uno no le dicen una semana antes, le dicen con seis meses de anticipación. Entonces siéntate, págate unos buenos libretistas y buenos ensayos. Si vas a hacer un monólogo y tienes esa cantidad de plata, dale el respeto al público".