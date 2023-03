Comparte

La periodista Mirna Schindler se refirió a su bullada salida de Canal 13 tras ser sacada del matinal "Tu Día" a raíz de los bajos niveles de audiencia.

"Primero, quiero aclarar que a mi se me convocó para participar en un programa de actualidad. Yo no me habría ido a un matinal y no tengo nada en contra quienes conducen matinales", señaló en Podemos Hablar.

En esa línea, la exanimadora del espacio matutino afirmó que "yo no soy una show woman, yo no soy entretenida, mi perfil va por el lado de la información, credibilidad y de los valores que me convocan al periodismo".

Después, precisó que dejó su trabajo en ADN "porque a mí se me aseguró que esto es un proyecto que por lo menos era de dos años. Y al estar en un matinal, se sabe lo desgastador que es".

Mirna Schindler aún se cuestiona porque la echaron de Canal 13

"Probablemente, yo no era la persona para estar en el matinal porque yo era para un programa de actualidad. Pero yo me pregunto por qué me echaron del canal", afirmó la profesional.

Por último, sostuvo que "por qué no me dieron una oportunidad en prensa, si yo tenía buenas notas a nivel de credibilidad, y eso me pareció brutal que no me consideraran".

"Aprendí que la palabra en este país, no vale nada", remató la locutora radial.