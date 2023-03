Comparte

Sam Neill reveló que padece un linfoma angioinmunoblástico de células T (cáncer de sangre) el cual estaría controlado. El actor de 75 años que dio vida al doctor Alan Grant en Jurassic Park (1993) habló sobre su tratamiento.

Según indicó el intérprete a The Guardian, la quimioterapia por sí sola no frenaba el avance del cáncer, sin embargo comenzó a tomar un nuevo medicamento que dio buenos resultados. El actor deberá seguir el mismo tratamiento de por vida.

Sobre el proceso que enfrentó, Neill señala: "No puedo fingir que el último año no haya tenido sus momentos oscuros. Pero esos momentos oscuros arrojan la luz en un agudo relieve, ya sabes, y me han hecho estar agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente, estoy contento de estar vivo".

El 21 de marzo el actor lanzará sus memorias en un libro titulado "Did I ever tell you this?" ("¿Alguna vez te dije esto?"), las cuales escribió en sus sesiones de quimioterapia, cuando tenía poca esperanza en superar la enfermedad.

"Nunca tuve intención de escribir un libro. Pero a medida que avanzaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una especie de razón para vivir y me iba a la cama pensando: ‘Mañana escribiré sobre eso… eso me entretendrá’. Así que me salvó la vida, porque no podría haber pasado por eso sin nada que hacer", explicó Neill.