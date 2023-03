Comparte

Carlos Caszely sigue viviendo el duelo tras la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra, quien falleció hace tres meses a raíz de un cáncer fulminante.

Sin embargo, y en medida para pasar las penas, el "Rey del metro cuadrado" contó que adquirió un auto que anhelaba tener desde un tiempo, como es el Ford Falcon 1970.

"Me sirve para distraerme, a pesar de que tenga días en que estoy muy nublado", comenzó señalando en diálogo con LUN.

Después, la leyenda de Colo Colo afirmó que "es una historia bien bonita. Un compañero de la universidad, Reinaldo Véjar, era propietario del Falcon y en el grupo que tenemos nos mandaba fotos y todo eso. Así que le dije que cuando decidiera venderlo me tenía que avisar".

Además, añadió que trajo el auto desde el sur y que le anduvo sin problemas. "Pensé que (el auto) no iba a dar, pero no tuvo problemas. Está impecable, solamente tenía unos detalles", dijo.

En ese sentido, el ex seleccionado nacional aseguró: "Ocupo el auto unas dos o tres veces a la semana. Cuando vengo al departamento, me doy una vuelta para acá y salgo con él. Como no tiene dirección hidráulica, sino mecánica, cuesta mucho estacionarlo, así que no tengo para qué ir al gimnasio con toda la fuerza que hago".

Por último, Carlos Caszely mencionó que "es entretenido ocuparlo. Me han dicho que por qué no le cambio la dirección, pero no, así perdería toda la gracia. Hay que dejarlo como está no más".