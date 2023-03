Comparte

El comunicador Jordi Castell compartió un extenso mensaje a través de las redes sociales, donde se refirió a las polémicas que ha protagonizado en las últimas semanas.

Recordemos que la primera se dio luego de que opinara sobre el exilio de Pedro Pascal, asegurando que fue "suerte que los hayan exiliado".

Y la otra que protagonizó, momentos después, se debió a relatar una historia de una supuesta amiga, que finalmente resultó ser otra persona.

Así, compartió una extensa publicación en las redes sociales, donde aclaró las criticadas situaciones y palabras que protagonizó.

"Si fuera facho…"

"Si fuera facho, como me han apuntado varios honorables ciber seres, no hubiera votado por este Presidente ni estaría preocupado por lo negligente y caótico del gobierno actual. Tampoco estaría a favor de la marihuana, ni del matrimonio igualitario", inició comentando.

Luego continuó: "Si fuera facho no habría votado por todos los gobiernos de centro izquierda que han habido en los últimos treinta años (…); si fuera facho me importaría un pepino lo que piensen las mentes perturbadas por la polarización de ideas, las mismas que nos impiden respetar la diferencia y avanzar en un acuerdo que permita erradicar los cavernícolas que destrozan todo lo que no tenga que ver con su miseria y resentimiento".

Su amiga "Esther"

Por otro lado, se refirió a su supuesta amiga "Esther", donde aseguró que era su amiga y vecina cuando vivía en Estados Unidos. No obstante, la imagen correspondía a otra persona, por lo que fue acusado de mentir o de tener una "amiga imaginaria".

Si bien había mantenido silencio sobre el tema, ahora compartió una singular explicación, aludiendo a un "experimento social" por el que le pagaron.

"Si tuviera una amiga imaginaria, no habría accedido a la oferta tan atractiva y muy bien remunerada de la investigación que hace el departamento de plataformas digitales de una prestigiosa universidad, para poner a disposición estadísticas, números y tendencias que pronto se revelarán por esta misma vía. En este caso, yo fui el que accedió a hacerlo acá", aseguró Jordi Castell.

Finalmente expresó: "Agradezco de corazón todos sus comentarios y palabras, por muy ofensivas que sean ya que existe un formato de inteligencia artificial anexado que revisa mi cuenta completa. Va limpiando cada descalificación, rabia extrema e incluso deseos de verme en el cementerio. Su troleo es mi sueldo. Muchas gracias".

Aquí puedes ver las historias que compartió: