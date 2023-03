Comparte

Daniela Aránguiz cumplió lo que prometió, esto porque comenzó a desclasificar cómo sucedió el icónico "bautizazo" donde Jorge Valdivia acaparó las miradas tras irse en no muy buenas condiciones.

Recordar que el bullado hecho no solo lo involucró a él, sino que a otros cuatro jugadores de La Roja, quienes fueron marginados de la concentración por Claudio Borghi para los partidos clasificatorios de aquella época.

"Lo que pasó esa noche es en primera persona, el bautizo de uno de mis hijos que después se transformó en un carretón. Empezó tempranísimo, de día. Los niños ya estaban en la casa de mi mamá (a esa hora)", señaló en declaraciones recogidas por TiempoX.

Luego, la exesposa del "Mago" sostuvo que "Jean Beausejour es muy bien portado” y recordó que los desordenados se pegaron una embarrada en su casa. “Lo único que voy a decir es que me deben unas cortinas. Se tropezaron", dijo.

Después, contó cómo fueron a la concentración. "Salieron a la hora para llegar a Juan Pinto Durán. Si hubieran llegado a la hora se hubieran metido a las piezas para acostarse a dormir", añadió.

En ese sentido, detalló quienes asistieron al evento: "Estaba la Blanquita Nieves con su bailarín, porque estaba con ella en ‘Fiebre de Baile’, estaban las hermanas de la esposa de Jean Beausejour, las cuñadas. Claudio Borghi fue un rato, el Hernán, que es el padrino…".

Por último, Daniela Aránguiz no quiso revelar más nombres. "Yo quiero decir que hasta ahora me queda un pichintún de códigos y no voy a hablar nada más por el respeto a los jugadores", remató.