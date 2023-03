Comparte

Andrea Tessa reveló parte de su vida privada y profesional en el programa de Eduardo Fuentes, llamado “Buenas Noches a Todos”. Además, recordó las cosas que le molestaron en su época de fama.

En medio de la entrevista, el ícono televisivo de los 80 reconoció que le daba mucha rabia la insistencia de los periodistas, sobre todo cuando le preguntaban sobre la maternidad y dijo lo siguiente:

“Hubo una época que en las entrevistas decía, por favor, no entremos en el tema… porque es un tema súper personal, porque quién sabe por qué no fui mamá”.

Asimismo, cuestionó que “¿Por qué tengo que explicar por qué no fui mamá?”.

En tanto, la cantante también confesó que hasta en su vida privada evita que le pregunte sobre este tema.

“Siempre eludí, porque no tengo por qué. No me lo preguntan mis amigos más cercanos”, aclaró Tessa.

Por último, agregó que siempre ha sido cautelosa con su vida privada y comentó que hubo personas que con el afán de colgarse de su fama inventaron tener relaciones amorosas con ella, pero aclaró que sus pololeos que divulgó la prensa si fueron reales.

