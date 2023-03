Comparte

Cecilia Bolocco realizó una alarmante confesión que alertó a sus seguidores, esto porque afirmó que padece una compleja enfermedad.

La revelación la dijo en su regreso a las transmisiones de Instagram, donde la comunicadora respondió a una pregunta de una usuaria: "¿Cómo estás de salud?".

"No estoy bien de salud, no estoy tan bien, no tengo tan bien las defensas… tengo neutropenia", aseguró la exanimadora del Festival de Viña del Mar.

Si bien no entró en detalles en qué consiste la enfermedad, recalcó su optimismo a su diagnóstico.

"Dentro de la sencillez del conjunto, como dice mi padre que tiene 90 años, dentro de la sencillez del conjunto, estoy bien. A nosotros nos enseñaron que teníamos que estar siempre bien para estar bien y la verdad es que muy pocas veces estamos re bien", comentó.

En concreto, la enfermedad que tiene Cecilia Bolocco causa la disminución en la cantidad de glóbulos blancos, pero le entregó tranquilidad a quienes seguían la transmisión.

"Yo estoy relativamente bien pero me siento bien, eso es lo importante", aclaró la ex Miss Universo y agregó que está a la espera de unos exámenes.

Sobre este punto, complementó que "me tengo que ir a sacar más sangre, ayer me hice un examen porque yo no tengo defensas, tengo neutropenia severa".

Finalmente, la modelo indicó: "A pesar de que tengo pocas defensas, no tengo nada de qué defenderme, pero estoy bien, le pongo empeño a la vida y así voy y estoy contenta y feliz".