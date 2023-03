Comparte

Claudia Conserva reapareció después de varios meses en redes sociales y constató cómo lleva el tratamiento contra del cáncer de mama que la alejó de la televisión.

"Ya han pasado nueve meses desde que supe mi diagnóstico: Cáncer de mama triple negativo (de los más agresivos). Ha sido un duelo a muerte con la enfermedad, aún estoy en tratamiento", comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

Luego, la animadora de TV+ anunció que realizó un documental que será transmitido por Televisión Nacional (TVN), que tiene que ver precisamente con la enfermedad que acarrea.

"Decidí registrar con mi celular el dolor y la incertidumbre que me ha tocado vivir. Hice un documental con material que no pretende ser un informe sobre el cáncer, el objetivo es compartir la experiencia que he vivido como millones de personas y sus familias enfrentando esta enfermedad", indicó.

En ese sentido, añadió que el nombre de la pieza audiovisual se llama "Brava" y que todavía no tiene fecha de estreno por la señal estatal.

Asimismo, la comunicadora dijo: "Agradezco a TVN por presentarlo en su pantalla, para poder repetir, urgentemente, que un diagnóstico a tiempo puede salvarte la vida".

Cabe mencionar que hubo trascendidos sobre un positivo diagnóstico sobre su enfermedad e incluso se rumoreó de un regreso a la televisión, cosa que descartó tajantemente la esposa del Pollo Valdivia

