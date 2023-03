Comparte

El nuevo amorío de Ignacia Michelson y Marcianeke ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales el último tiempo y como siempre, hay personas que les gusta la pareja y otros que los odian.

Esta vez fue la exchica reality la que recibió un comentario feo en su Instagram, tras postear una fotografía con el siguiente mensaje:

“Mis alas son eternas, lo bueno es que me las pongo o me las quito, dependiendo que mortal se me acerque”.

Rápidamente, un cibernauta le comentó la publicación e hizo una pregunta fuera de lugar.

“¿Esa ropa la compraste con la plata del chico Marcianeke? Qué interesada”, aseguró el seguidor en la web.

Frente a ello, Michelson no se quedó callada y contestó con una respuesta muy acertada, que generó varías reacciones en su perfil.

“Mi vida, la de la plata tengo ser yo. Créeme que si estuviera con alguien por interés ¡sería diferente la cosa! Se nota que no conoce nada”, respondió.

La frenada en seco de Michelson respecto al interés que ella tenía en el cantante Marcianeke recibió elegidos.

“Qué ondaaa este tipo ! La Michelson es una patrona !! Ella siempre a tenido lo suyo no necesita de nadie !”, “y que le importa a usted jajaja”, “corazón cuando ud. estaba viendo cachureos la nacha ya tenia un audi r8 estacionado en su casa”, fueron parte de las respuesta de los fans de Ignacia Michelson.

