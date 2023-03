Comparte

Claudio Reyes reaccionó a la versión que contó Jajá Calderón, quien afirmó ser víctima de agresión por parte del humorista en medio de una junta de amigos.

Recordar que en el programa "Sígueme y te sigo", Calderón dijo que "pensé que él iba al baño (…) Fue maletero, porque iba pasando frente a mí, y de la nada (me pegó la cachetada), entonces yo no reaccioné".

Estas declaraciones tuvieron réplica por parte del intérprete de "Charly Badulaque", que en diálogo con Especial Troll respondió a las palabras de su colega.

"No vamos a hablar más huevadas, pero yo lo vi. Lo vi, pero yo no viví la película que narró él. Dije: ‘¿En qué cine dieron esa huea (sic) que él contó? Bueno, chao", aseguró.

Después, agregó que "pero me alegro. ¿Sabís que, de verdad? Me alegro porque fue a promover. ¡Por fin! Una actuación de él, no sé a dónde, que va a lanzar otro libro, lo cual me alegro mucho. Pero el pretexto, no, no. Porque yo no ando inventando huevadas, yo digo las huevadas como son".

Finalmente, Claudio Reyes remarcó que no entrará en detalles de lo que verdad sucedió, pero insistió que lo dicho por Calderón no es cierto. "No nombremos más a los hueones porque cualquier cosa va a ser usada en nuestra contra y vamos a tener para darle programas. Esto murió hace mucho rato", concluyó.