Polémicas generaron las nuevas declaraciones de Cecilia Bolocco, luego de que en una nueva transmisión de Instagram lanzara dichos que fueron catalogados de "gordofóbicos".

La situación se dio luego de que la ex Miss Universo aludiera sus días de descanso, donde señaló haber subido de peso. Así, expresó: "En las vacaciones engordé un poquito, pero como estar gorda está de moda. O no sé si es eso".

Una de las celebridades que reaccionó a estas palabras fue Perla Ilich, quien durante gran tiempo ha luchado contra los comentarios sobre su aspecto físico.

"Nadie tiene el derecho de hablar de tu cuerpo"

"Que afán el que tienen algunas mujeres delgadas para hablar del peso de otras personas que están con sobrepeso o simplemente con algunos kilos demás", inició comentando a través de Instagram.

Luego continuó: "Nadie tiene el derecho de hablar de tu cuerpo, porque conozco a muchas personas que son delgadas y que quieren subir de peso, y tampoco pueden, entonces no debería ser un tema, si eres gordita o delgada".

Su descargo no terminó allí, pues luego repasó otras condiciones de salud que pueden sufrir las mujeres.

"Hoy en día las personas no se dan cuenta que al hablar del peso de otra mujer, le estás haciendo un daño. Yo soy una mujer que vive con una enfermedad que no me ayuda a bajar de peso, que asimilo el agua que tomo y tuve un trauma por mucho tiempo, porque me hicieron mierda en las redes sociales", señaló.

Por último, repasó: "Aprendí a quererme tal y como soy, con mis kilos demás, con mis rollitos porque soy linda, pero costó darme cuenta y entendí que todas deberíamos sentirnos así, lindas no solo por el cuerpo. Entonces basta, no hablemos de los cuerpos ajenos, no opinemos, nadie está en el zapato de la otra".

