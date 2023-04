Comparte

Felicidad es lo que está sintiendo la actriz Begoña Basauri, luego de que ya han pasado dos meses desde que trajo a su bebé al mundo.

Bajo este sentido, la comunicadora optó por compartir algunas imágenes y registros con sus seguidores, compartiendo así una reflexión sobre la modernidad.

"Rosa hoy cumple 2 meses junto a nosotros. Esta foto la tomó @sebastianundurraga una de las primeras noches en la casa, solo nosotros tres. Eso que en ese momento se hacía grande y lleno de torpeza, hoy se convirtió en pura magia y entendimiento", inició señalando en las redes sociales.

Luego, aconsejó a sus seguidores que estén próximos a vivir un momento igual, guiándolos a que confíen en ellos, pero también soliciten ayuda cuando la necesitan.

"Ese momento oscuro va a pasar y ese luminoso también va a pasar, no tengas miedo del recorrido. Si puedes, no lo hagas sola y busca siempre una mano para que te acompañe o guíe en este camino", sumó.

Luego continuó: "Creo que he sido enormemente bendecida, porque con mucha calma he podido transitar estos dos primeros meses, siendo absolutamente feliz y agradecida".

Por último, expresó: "Si puedo darles un consejo es que de verdad se entreguen y no se hundan en las expectativas. Quizás el parto no sea cómo lo imaginaste, tu lactancia no salió como lo planeado o eres muy distinta a cómo pensaste que ibas a ser de madre, y no significa que no esté bien. Confía".

Aquí puedes ver la publicación que compartió: