El actor chileno Pedro Pascal, protagonista de exitosas series como "The Last of Us" y "The Mandalorian", sorprendió al posar para la revista Esquire, donde también entregó una íntima entrevista sobre su vida personal y laboral.

"El peligrosamente encantador Pedro Pascal", indica la portada de la revista, donde aparece el intérprete nacional vistiendo una chaqueta de color negro y una polera de mallas, fotografía que fue tomada por el profesional Norman Jean Roy.

Esquire/Pedro Pascal

Entre los temas que abordó en la entrevista, fue su relación con su hermana Lux. "Ella es y siempre ha sido una de las personas y personalidades más poderosas que he conocido. Mi lado protector es letal, pero la necesito más de lo que ella me necesita a mí", aseguró.

Por otra parte, se refirió a su participación en el programa Saturday Night Live (SNL), indicando que "por lo general, no estoy tan interesado en desafiarme a mí mismo. SNL fue todos esos desafíos metidos en una semana de mi vida. No podría haberlo pasado mejor", reconoció.

La entrevista completa se puede encontrar en este link.

