Raquel Calderón desmintió los rumores que aludían a su posible embarazo y compartió un contundente mensaje a través de sus redes sociales.

Fue específicamente en sus "historias" de Instagram donde la modelo respondió a una pregunta realizada por un seguidor de manera anónima.

"Estás embarazada, se anda diciendo por ahí", se lee en el mensaje. Ante esto, "Kel" explicó que "siempre dicen que estoy embarazada, cada cierto tiempo. Incluso que he tenido síntomas de pérdida".

"Ya no me hago problemas", planteó, agregando que "respondiendo a tu pregunta: no, no estoy embarazada".

