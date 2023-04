Comparte

Este viernes, la modelo "Coté" López compartió un video junto a su padre, quien la ayudó a promocionar un producto perteneciente a su marca de cosméticos.

En particular, la modelo quiso demostrar la efectividad de su desmaquillante bifásico, llamado "Take it off", y fue ayudada por su padre para promocionar este producto.

En el registro aparece el papá de la modelo sentado en una silla, mientras María José López aplica maquillaje en su rostro, para luego sacarlo a través del desmaquillante.

El clip causó positivas reacciones entre los seguidores de la modelo, quienes destacaron la actitud de su padre: "Es lo máximo", "el mejor modelo", "me encanta, los amo", fueron solo algunos de los comentarios que se pudieron ver en la publicación.

Revisa el video a continuación: