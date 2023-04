Comparte

En el próximo capítulo del programa "De Tú a Tú", conducido por Martín Cárcamo, se contará con la presencia de Américo, reconocido cantante nacional que revelará desconocidos aspectos de su vida.

Así, en el espacio de Canal 13, repasó los problemas que le trajo el alcohol tanto en su vida como en su carrera musical.

"No era tan social, porque me empezaba a apartar", inició comentando, para luego repasar otras acciones: "me fui de la casa, me fui a mi oficina, ahí seguí con el chupe (bebiendo) en la oficina llorando las penas y haciéndome la víctima".

En la misma línea, incluso señaló que llegó a extremas consecuencias: "Dormí en el suelo, con mal comer, no tenía nada", afirmó.

Debido a que no tenía dinero, sostuvo que aquel momento "fue terrible (…) empecé a vender discos piratas y ahí estaba la pena".

Tras esto, relató que afortunadamente logró enderezar el camino. "Yo no tomo nada, llevo dos años y medio sin nada, pero ahora toca lo otro importante, que es mantener esos cambios. Aquí yo vine a recuperarme", sostuvo.