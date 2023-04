Comparte

La ganadora de "MasterChef", Daniela Castro, reveló una desubicada pregunta que recibió a través de las redes sociales, la cual se ha repetido en más de una oportunidad.

"¿Nunca has pensado en ponerte pechugas?", fue la interrogante que recibió, frente a lo cual entregó una extensa respuesta.

"Yo no lo he pensado. ¿Tú has pensando sobre mi cuerpo? Onda, ‘debería ponerse pechugas‘", inició respondiendo.

Luego continuó, repasando cuáles son los temas que realmente le importan: "Igual pienso más en cuáles serán mis proyectos, hacia donde quiero avanzar o en cómo llevar mi vida de forma más saludable, en vez de las pechugas… No sé… O quizás pienso en chistes fomes antes que las pechugas".

Tras su reflexión, volvió al punto donde se sorprende, por algo que ni ella ha considerado: "Jajaja igual brigido que alguien piense en algo mío que ni yo pienso".

Por último, aludió a que no es la primera vez que recibe este tipo de preguntas: "Jajajajaj otra vez guapirulis, jaja pero es otra".

Aquí puedes ver la publicación que compartió: