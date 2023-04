Comparte

El Servicio de Impuestos Internos (SII) hace un tiempo anunció una investigación contra los influencers nacionales, donde aseguraron que la influencer ‘Naya Fácil’ estaría bajo su lupa.

Cabe recordar que habría 141 creadores de contenido que estarían siendo investigados por la entidad, debido a un posible incumplimiento tributario.

Bajo este sentido, la influencer se refirió a esta situación, donde señaló: "Hace un mes no revisaba mi correo y ahora recién estoy leyendo y no me van a creer el correo que me llegó".

"Me llegó un correo del SII, el que le llegó a los influencers grandes, los que trabajan con marcas grandes, me llegó a mí, que tengo que declarar lo de las publicidades", le contó a sus seguidores.

En esta línea, la joven se defendió asegurando que no trabaja con grandes empresas, sino que con pymes. "No es como que yo gane tanto. Gano para vivir su día a día, pero tampoco son grandes cantidades", sostuvo.

Junto a esto, sostuvo que si bien no estaba de acuerdo con la situación que estaba experimentando, sí pagaría los impuestos que le solicitaran.

Por último, el pasado luns señaló que tuvo una reunión donde se puso al día con el tema de los impuestos.

"Acabo de salir de la reunión. Yo sabía que este momento iba a llegar, en verdad lo estaba esperando. Yo lo sabía desde el momento que saqué la rifa (…) Me preguntaron desde mis primeros ingresos de mi vida, todas mis propiedades, todos mis autos", cerró.