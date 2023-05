Comparte

A través de su cuenta de Instagram, Kel Calderón mostró el tierno gesto que recibió de su pareja, Renzo Tissinetti, al llegar a Santiago de su viaje en Shanghai.

La hija de "la quintrala" comentó que en su cuenta de Instagram que siempre que llega de un viaje, su pololo va a buscarla al aeropuerto, para luego entregarle una anhelada sorpresa en la casa.

“Ustedes no lo saben, pero cada vez que me toca viajar, me va a buscar al aeropuerto y me espera con mi comida favorita en casa”, escribió kel, mostrando a su pareja en una foto en blanco y negro.

En la fotografía se ve al joven rallando un trozo de queso sobre platos con pasta bolognesa.

“Bueno, la versión gourmet de mi comida favorita en casa”, comentó en la siguiente historia, mostrando un exquisito plato de pastas con abundante queso rallado.

Revisa las historias de Instagram aquí:

