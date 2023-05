Comparte

Johanna Cares, la bailarina que realizó el polémico show en un Cesfam de Talcahuano que desató diversas críticas en redes sociales, compartió un preocupante video en su cuenta de Instagram.

En el registro, la mujer aseguró tener susto por su "integridad física", tras las reacciones generadas por su presentación en el recinto de salud.

"Tengo un poco de susto por mi integridad física en este momento", comenzó expresando la bailarina en un video publicado en la red social.

"Yo no sé si alguien pueda hacerme algo en la calle solo por el hecho de lo que pasó. Me da como un poco de susto", añadió.

Por otra parte, Johanna acusó que "hay gente que está vendiendo fotos de no sé quién y está ofrenciéndolas como si fuese yo. Fotos desnuda, creo que son ‘pack’. Yo nunca he hecho ese tipo de cosas, no me he sacado nunca fotos así, así que gente no les compren, porque no soy yo".

"Si alguna vez se me llega a ocurrir la idea de vender pack, hacer videos, lo que sea, lo voy a promocionar por acá. No les compren cosas a gente que dice que soy yo. No soy yo, es imposible que sea yo. Nunca me he sacado fotos de ese tipo", finalizó.