Comparte

El periodista Juan Pablo Queraltó se desplegó en la comuna de Puente Alto durante la jornada de hoy, en el programa especial de CHV por las elecciones de consejeros constitucionales.

Fue así como el comunicador entrevistó a las personas que se encontraban haciendo la fila en una comisaría para excusarse de ir a votar, donde una de las entrevistadas bromeó señalando que no tenía esposo.

"¿Para qué quiero problemas? Son puro cacho los hueon…", expresó una de las mujeres entrevistadas, generando risas en el set.

Sin embargo, la situación no terminó allí. Esto, luego de que Queraltó realizara otra pregunta, donde una de las entrevistadas volvió a lanzar inesperadas palabras.

"No, yo no voto por ningún hueón (…) No me vengo a excusar, ando sapeando no más", soltó la mujer, generando una reacción de JC Rodríguez desde el estudio: "Salió chora la mujer".

Frente a esto, Queraltó terminó la conversación. No obstante, momentos después, una vez más pidió el micrófono: "El viejo culi…", alcanzó a decir, cuando Queraltó definitivamente le quitó el micrófono y le señaló: "¡No me diga esas cosas!".