Comparte

Un divertido momento fue el que brindó la periodista Monserrat Álvarez, luego de que se refiriera a la producción de la competencia. En específico, de Canal 13.

En esta oportunidad la comunicadora no se mostró desde el estudio, sino que lo hizo desde Estación Mapocho, desde donde trasmisió.

Fue así como en horas de la mañana señaló que si bien había bajas temperaturas, al menos tenían una gran cantidad de comida. "Se mueren el pícnic que nos trajo la productora", expresó.

Junto a esto, aludió a que en los estudios se vive una situación distinta en estas jornadas: "A mí me da pena que estén en el estudio. Yo he estado ahí un montón de veces y la comida llega como a las diez u once de la mañana".

Tras esto, sostuvo que incluso debió compartir parte de la comida con la competencia. "Llegamos a tal punto que le tuvimos que convidar Súper 8 a Ramón Ulloa y Mónica Pérez, que no tenían nada", sostuvo, sobre sus colegas de Canal 13.

Por último, expresó: "Aquí estamos, compartiendo nuestro pícnic", manifestó Álvarez entre risas.