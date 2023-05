Comparte

Pasan los meses y aún siguen las polémicas del término de la relación entre Gerard Piqué y Shakira, pero esta vez fue él quien sacó el tema a flote en las plataformas digitales.

Recientemente, el exfutbolista confesó en una transmisión en vivo en Twitch que le gustaría hacer una colaboración con el productor argentino Bizarrap, pero algo “grande”.

Todo ello, después de que tuvo que escuchar “Bzrp Music Sessions, Vol. 53", la canción que hizo Shakira con el trasandino después del fin de su relación y en la cual le envió más de una indirecta.

Es necesario recordar que, la colombiana en la canción dice lo siguiente: “Yo contigo ya no regreso, ni que me llores, ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-piqué”.

Si bien, el español solo hizo un comentario, el streamer Ibai Llanos no dejó pasar su inesperada propuesta y comentó que sería “lamentable”.