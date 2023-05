Comparte

La animadora Claudia Conserva se refirió al documental "Brava" que se emitirá este jueves por las pantallas de Televisión Nacional (TVN).

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la comunicadora adelantó cómo será el documental, donde da a conocer en primera persona cómo ha sido su batalla contra el cáncer y también cómo fue la reacción de su familia.

"Tanto tiempo sin vernos, ¿cómo están? Yo mucho mejor. Lo primero que quiero hacer es agradecerles toda la energía, las oraciones, toda la buena onda que me enviaron a través de distintos medios", comenzó expresando.

Tras esto, dijo que "esta noche quiero invitarlos a que me acompañen en el estreno de ‘Brava’, un documental que se va a exhibir a través de las pantallas de TVN".

Según explicó Claudia, se trata de un "registro crudo, es fuerte, de cómo viví durante este año el cáncer".

En este sentido, reveló que "al principio, mi familia no estaba de acuerdo, sin embargo, no hubo forma de detenerme porque siento que el mensaje que tengo que dar es urgente, porque no estaría hablándoles a ustedes ahora, si no hubiese tenido un diagnóstico a tiempo", comentó.

