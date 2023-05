Comparte

Durante la jornada de ayer, múltiples portales especularon sobre la situación sentimental del bailarín Iván Cabrera, el cual estaría en conversaciones para retomar la relación con su exesposa.

"Se rumorea que la pareja ya lleva alrededor de dos meses nuevamente", escribieron desde el portal Infama.cl.

Frente a los múltiples comentarios que dejó la situación, fue el ex "Yingo" quien optó por aclarar la situación, a través de sus redes sociales.

El mensaje de Iván Cabrera

"Es importante informar como corresponde, no es agradable leer tantos titulares hablando cosas que no son, datos erróneos y con eso dar pie para que muchos ‘críticos’ se sientan con el derecho a opinar lo que les plazca", inició comentando.

Luego continuó: "Es importante también mencionar que no estoy volviendo con una polola, estoy volviendo con mi esposa, quien es la madre de mis hijos, con quien tuve una relación de 10 años que no es menor".

Por último, arremetió contra los medios que difunden este tipo de información, con datos que no son certeros.

"Sinceramente basta de tanta irresponsabilidad en sus noticias, de las cuales nunca he dicho nada y me he mantenido siempre en silencio más allá de dar información. Lea este medio informativo si le gusta bien, de lo contrario, bien también", cerró.