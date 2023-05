Comparte

En el reciente capítulo De Tú a Tú Martín Cárcamo entrevistó a Monserrat Álvarez, quien reveló en Contigo en Contigo en la Mañana que se arrepintió de su participación, puesto que contó detalles de su vida íntima.

En ese sentido, la animadora dijo que no vio el programa, porque Cárcamo logró que ella confesara temas de su vida privada, que ahora la avergüenzan.

“Te voy a decir la verdad, no vi el programa. Martín me sacó una cantidad de cosas profundas, secretas e íntimas, después, obviamente, me arrepentí de todo”, sostuvo la presentadora.

Asimismo, agregó que prefirió dormir y no ver su entrevista en Canal 13, porque le daba pánico.

En la misma línea, comentó que “quiero decir la verdad, no lo vi porque me dio pánico. Me dio pánico y vergüenza, porque en el fondo Martín me sacó tantas cosas que después no me acuerdo qué dije y qué no dije. Obviamente, terminó la entrevista y me arrepentí de todo lo que dije”.

Por último, confesó que después de la emisión su Whatsapp se llenó de mensajes por su participación en el espacio de entrevistas y que solo ha recibido mensajes positivos.