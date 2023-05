Comparte

Un joven italiano se hizo viral en TikTok tras mostrar las tres cosas que más le sorprendieron de Chile, considerando que llegó hace casi nueve años al país.

En concreto, según explicó el sujeto en el video, los aspectos que más le impactaron tras llegar a Chile fue la cantidad de pan que se consume, así como también el nivel de alcohol que ingieren los chilenos, y finalmente, las fiestas que se realizan.

«¿Cuáles son las 3 cosas que más sorprenden a un italiano de Chile? Yo llevo 8, casi 9 años desde la primera vez que llegué acá, tengo pareja chilena, pero hay tres cosas que de verdad siguen sorprendiéndome y creo que nunca van a dejar de hacerlo», comenzó expresando el joven llamado Matteo Bicciato.

«La número tres seguro es el pan. Yo cada vez que voy al supermercado veo a una persona con una bolsa de pan así y me imagino que vive con 25 hijos en su casa. Yo nunca había visto algo así en mi vida. En Italia no es así, en Francia tampoco es así. Acá en Chile es de locos, en el desayuno, almuerzo, la once, puro pan, siempre. Y yo no soy muy de pan, pero hay que decir que la marraqueta la verdad es demasiado rica», detalló.

Posteriormente, comentó que «la número dos es el copete. Yo, cuando llegué a Chile, en 2014, no sabía qué esperarme y me demoré poco en descubrir cuánto le encanta a los chilenos tomar y obviamente descubrí el pisco también que no lo conocía, me hice amigos muy rápido, y también a cualquier lado donde iba, iba con mi ‘promo’, así que me adapté muy bien la verdad, pero nunca me hubiera esperado algo así, sigo encontrando increíble cuánto se toma acá en Chile».

«Y obviamente la número uno, para mí, es el carrete. También cuando llegué a Chile no tenía la mínima idea de qué pasaba acá y también ahí descubrí un mundo de carrete, pero lo que más me sorprende todavía es lo intensos que son los carretes chilenos», agregó el joven italiano.

En este sentido, reflexionó: «Si hubiera un campeonato mundial del carrete, Chile yo creo que ganaría o estaría por lo menos en los primeros tres», sostuvo.

«La conclusión de todo eso es que los chilenos son re buenos para huev…», finalizó, generando una serie de reacciones en la plataforma.

Revisa el video acá: