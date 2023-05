Comparte

La hija de Isidora Urrejola decidió hacerse un radical cambio en su cabellera. El proceso de la modificación lo registró en un video de Instagram.

Según reveló en su redes sociales, la pequeña, llamada Miel, le pidió rapar la mitad de su cabeza, a lo que ella no estuvo de acuerdo… en un principio.

“Miel me dice, con mucha decisión: ‘mamá, me quiero rapar a un lado. Yo: ‘ay no, eso es horrible”, reveló que le respondió.

Y la menor le contestó de vuelta: “‘Mamá no puedes decir esas cosas. No es tu gusto, pero sí el mío’”.

Finalmente, la mamá cedió al cambio de estilo y sacó una moraleja de todo esto. “Gran aprendizaje y por lo demás, prefiero que tenga toda la libertad de expresar su imagen sin miedo. Claro que lo hicimos de la mano de su padrino, Rodrigo Castro”, expresó la actriz.

Revisa el video: