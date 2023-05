Comparte

Durante esta mañana, la periodista Josefina Valenzuela del Buenos Días a Todos se quedó con todas las miradas tras protagonizar un inesperado chascarro en su despacho.

La comunicadora se encontraba en la comuna de Quinta Normal, región Metropolitana, reporteando en las cercanías del metro Cumming la aparición de un perrito que al parecer estaría perdido.

Sin embargo, la reportera nunca pensó que esta situación terminaría en risas, puesto que en medio de la transmisión en vivo el cuadropedo se le encaramó en la pierna y empezó a hacer movimientos extraños.

“Yo estoy aquí, con el susodicho. Ojo, que se enamoró un poco de mí. Vamos a tratar de retenerlo”, dijo la comunicadora mientras el perro protagonizaba un “fogoso” momento.

Luego, entre risas Valenzuela lanzó lo siguiente: “Estamos en horario de protección al menor. No es la forma, no me invitó ni una piscola, nada”.

Desde el estudio los animadores no se aguantaron la risa por el incómodo momento y Eduardo Fuentes comentó “no es la forma, perrito”.

Finalmente, la periodista intentó volver a concentrarse en su despacho y conversar con la persona que encontró al can, pero él no dejó de molestar, a lo que ella finalizó con un “oye, ya basta”.