Hace unos días Nidyan Fabregat anunció que se encontraba embarazada, pero no todo ha sido felicidad para la modelo.

Esto, luego de que hace unas semanas el animador José Miguel Viñuela recordara una anécdota que tuvo con la española, que ha traído nuevos problemas a la vida del comunicador.

«Estaba de invitado a un programa de televisión. Llega una chiquilla estupenda, estupenda, estupenda. Más que estupenda, era como esas gallas sensuales, no puedo creer que llega a este programa de invitada. La voy a saludar y siento olor como a poto, sentí olor a poto«, expresó Viñuela en la oportunidad, mientras se encontraba en el programa «Tal Cual», junto a Raquel Argandoña y Francisca Merino.

Si bien en la ocasión no reveló el nombre de la española, fue el periodista Sergio Rojas quien aludió a sus palabras y afirmó que se refería a Nidyan.

«Dejaré el tema en manos de la justicia»

Semanas de estos hechos, la modelo española utilizó sus redes sociales para referirse a la situación, en medio del embarazo de alto riesgo que enfrenta.

«Lo encontré lo peor de lo peor, sólo de pensar que puedo perder a mi bebé se me parte el alma. Es un sentimiento terrible (…) pero bueno más que nada era infórmarle a toda la gente que me sigue que dejaré el tema en manos de la justicia, pruebas tengo así qué veremos cómo acaban ellos y espero que no sigan con esta cosa», informó en un live.

Luego continuó: «Si le pasa algo a mi bebé con esto, van a tener consecuencias muy grandes y muy feas. Me muero si le pasa algo , estoy haciendo todo por ella. Estoy haciendo todo como debe hacerse, eso se lo dejo a la justicia y a Dios».

Por último expresó: «Esas personas no tienen ética ni moral, ¿porque no hablan de ellos mismos… el Sergio Rojas?, porque no les conviene. Yo calladita, se lo dejaré a la justicia, porque no caigo en lo mismo de ellos, no tengo nada más que decir de esas personas, ahora mismo tengo desprecio por esas personas».

