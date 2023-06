Comparte

Este lunes, en un nuevo capítulo de «Mucho Gusto«, el conductor del programa de Mega José Antonio Neme, se vio puesto entre la espada y la pared tras la consulta de una transeúnte.

La situación se dio luego de que Darynka Marcic, que se encontraba en un móvil, permitió preguntas ‘sin censura’, las cuales iban dirigidas a los conductores del matinal.

Fue así como una mujer decidió realizarle una consulta a Neme, donde la transeúnte inició señalando: «Me encanta como es, porque es franco, me gusta porque dice las cosas como son«.

Tras esto, se animó a consultar: «¿Está casado?«, la cual tuvo una réplica de su colega, Karen Doggenweiler: «La pregunta que ella hace es muy bonita, porque al Jose lo he visto varias veces con el mismo anillo llegar al canal. Me he llegado a preguntar si es o no… ¿Estás casado?«.

Ante esta consulta, Neme sinceró su estado actual: «No, este (anillo) es un comprometido. Digamos que estoy comprometido, pero todavía no estoy casado. Primero, tengo un compromiso conmigo mismo«.